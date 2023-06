Rauchen auf der Bordtoilette: Vermehrt Probleme mit dreisten Passagieren im Flieger

Forderung nach Strafen und Aufklärungskampagnen

Der Verband der Fluggesellschaften IATA forderte Länder auf, Strafen für renitente Passagiere im Gesetzbuch zu verankern, unabhängig davon, woher sie stammen oder bei welcher Fluggesellschaft sie an Bord waren.

In Flughäfen, dortigen Bars und Duty-Free-Shops müssten Aufklärungskampagnen Gäste schon vor dem Flug über die Konsequenzen illegalen Verhaltens aufklären. Hauptsitz der IATA ist in Genf. Die Jahrestagung findet in Istanbul statt.

