Inflation in Österreich: "Problem ist kleiner, als es scheint"

Mit 3,6 Prozent liegt die Inflation in Österreich derzeit deutlich über dem EU-Durchschnitt. Die Lage ist weniger dramatisch, als es die Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen. So sieht es zumindest Holger Bonin, Direktor des Instituts für höhere Studien (IHS). Im ZiB2-Interview verweist Bonin auf einen "Sondereffekt in den Daten". "Die Energiepreisbremsen im letzten Dezember sind ausgelaufen und bringen einen zusätzlichen Inflationsschub von 0,8 Prozent", erklärt Bonin. Aus seiner Sicht ist klar: „Das Problem ist kleiner, als es scheint.“ Das Verlängern der Strompreisbremsen ist für ihn keine Option: "Irgendwann muss man aussteigen aus solchen Preisbremsen, das kann man nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben."

Senkung der Mehrwertsteuer? "Nicht zielführend" Besonders spürbar ist die Teuerung im Alltag: in Restaurants, Cafés und bei Lebensmitteln. Das Gastgewerbe habe sich in den vergangenen Monaten auffällig verteuert, was laut Bonin mehrere Ursachen hat. Einerseits hätten die Betriebe mit steigenden Kosten zu kämpfen – vor allem bei den Löhnen. Andererseits spielt auch das Marktumfeld eine Rolle: "Es gibt eine starke Nachfrage, das ermöglicht höhere Preise durchzusetzen. Das Angebot hat sich verknappt, Betriebe haben zugemacht." Im Lebensmittelbereich sei der Wettbewerb möglicherweise zu schwach, um auf sinkende Preise zu hoffen. „Wir merken es im Lebensmittelbereich, wo der Wettbewerb vielleicht nicht so stark ist, dass die Preise nach unten kommen“, sagt Bonin. Die Diskussion um eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sieht er deshalb "nicht zielführend". Sie koste den Staat rund 500 Millionen Euro – und hätte laut Berechnungen lediglich eine Inflationssenkung von 0,2 Prozent zur Folge.