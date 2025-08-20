Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Verbraucherpreise sind heuer im Juli mit 3,6 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen, als in der Schnellschätzung der Statistik Austria angenommen: Hier ging sie von 3,5 Prozent aus, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Einen Preisauftrieb verzeichnete die Statistik Austria bei Nahrungsmitteln und bei Verwaltungsgebühren. Zu den größten Preistreibern zählten jedoch weiterhin die Gastronomie sowie Energie - und hier vor allem der Strom.

Die Kosten für Restaurants und Hotels stiegen im Schnitt um 5,8 Prozent. Für Wohnung, Wasser und Energie mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher um 5,7 Prozent mehr bezahlen, während die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 5,2 Prozent stiegen. Verschiedene Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Jahresabstand um 4,7 Prozent.