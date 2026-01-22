Gefahr für Kinder: Zara ruft mehrere Möbel und Spielzeug zurück

Der Mode- und Einrichtungskonzern Zara ruft gleich mehrere Kindermöbel und -spielzeug zurück. Die betroffenen Produkte würden die Sicherheit von Buben und Mädchen gefährden, so das Unternehmen. Im Detail handelt es sich um einen Kinder-Holztisch, einen Kinderstuhl und um das Spielzeug "Magische Holztafel".

Kinder-Holztisch Bei diesem kleinen Holztisch (siehe Bild ganz oben) besteht ein mögliches Sicherheitsrisiko, das bei der Nutzung des Produkts auftreten kann. Nach Angaben des Unternehmens besteht die Gefahr, dass der Holztisch ungewollt zusammenklappen könnte, was potenziell zu Verletzungen führen könnte. Betroffen von der Rückrufaktion sind die Produkte mit den Referenznummern 1627/72/52 und 4657/72/52. Zara betonte in einer offiziellen Mitteilung: "Unsere oberste Priorität ist die Gewährleistung der höchsten Qualität unserer Produkte und die Sicherheit aller unserer Kunden. Aus diesem Grund möchten wir Sie darüber informieren, dass die Artikel [...] vom Markt genommen werden, nachdem ein potenzielles Risiko einer unbeabsichtigten Faltung festgestellt wurde, das zu Verletzungen des Nutzers führen könnte."

Kinderstuhl Ein Rückruf wurde ebenso für den oben abgebildeten Kinderstuhl mit Armlehnen und Rollen gestartet. Grund für die Maßnahme ist eine potenzielle Kippgefahr, die bei der Nutzung des Produkts festgestellt wurde. Es handelt sich um die Artikel mit den Nummern 2628/073/305 und 2629/073/305.

Magische Holztafel Auch das Spielzeug "Magische Holztafel" (siehe Bild oben) wird von Zara vom Markt genommen – "da [der Artikel] kleine Teile enthält, die ein Erstickungsrisiko darstellen könnten", informiert der Konzern. Betroffen ist der Artikel mit der Referenz 7628/052/999.