Traditionell beginnt der Fasching am 11. November um 11:11 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt in den letzten Wochen vor Aschermittwoch. Heuer findet der Faschingsdienstag am 17. Februar statt. Genauso wie die traditionellen Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade gehört auch das Verkleiden zum Fasching dazu. Typische Faschingskostüme sind bunt, schrill und aufwendig – zu den Klassikern zählen Clowns, Prinzessinnen, Hexen, Superhelden oder Piraten. Insbesondere müssen Eltern derzeit beim Kauf von Kinderkostümen aufpassen, da es zahlreiche Angebote, auch von Billiganbietern, gibt.

Fasching 2026 Rosenmontag: 16. Februar 2026

Faschingsdienstag: 17. Februar 2026

Aschermittwoch: 18. Februar 2026

Verbrennungsgefahr bei Hexenkostüm Derzeit ruft der Online-Marktplatz Temu gleich zwei Kinderkostüme aus seinem Sortiment zurück: Betroffen sind ein Hexenkostüm für Drei- bis Zehnjährige sowie ein Piratenkostüm. Beide Produkte weisen Sicherheitsmängel auf. Laut Temu besteht bei der Hexenverkleidung des Verkäufers ChuYu Trade Verbrennungsgefahr. "Tests haben ergeben, dass sich die Flammen auf dem violetten Stoff des Hutes mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 mm/s ausbreiten", schreibt der Hersteller. Kunden, die das Produkt bereits erworben haben, werden ersucht, dieses umgehend zu entsorgen.

Temu Hexenkostüm Name: Black Lace Trumpet Sleeve Patchwork Purple Hooded Witch Dress + Witch Hat with Sparkling Sequin Decorations on the Skirt, Suitable for Halloween Gifts for 3-10 Years Old

Patchwork Purple Hooded Witch Dress + Witch Hat with Sparkling Sequin Decorations on the Skirt, Suitable for Halloween Gifts for 3-10 Years Old Verkäufer: ChuYu trade

Identification No.: 9963833383

Product ID: 601099600994954

Piratenkostüm erfüllt Sicherheitsanforderungen nicht Beim Piratenkostüm des Verkäufers DASH RAINBOW wiederum besteht laut Temu die Gefahr des Verfangens. Die Bänder auf der Rückseite der Verkleidung entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen (Norm EN 14682) für Kinderkleidung. Durch diese Anforderungen sollen Strangulations- und Einklemmungsfälle verhindert werden. Auch hier warnt der Hersteller vor einer Nutzung des Produkts. Falls man es bereits zu Hause hat, sollte das Kostüm vorsorglich entfernt werden.

Temu Piratenkostüm Name: New Year's Carnival Boys' Pirate Costume Role-Play Jack Sparrow Birthday Party Performance Outfit

Role-Play Jack Sparrow Birthday Party Performance Outfit Verkäufer: DASH RAINBOW

Identification No.: 7185448267

Product ID: 601102693958226