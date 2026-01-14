Wirtschaft

Eltern, aufgepasst: Diese Faschingskostüme werden zurückgerufen

Mädchen im lila-schwarzen Hexenkostüm mit passendem Hexenhut am Strand.
Faschingskostüme des Online-Marktplatzes Temu werden derzeit aufgrund von Sicherheitsmängeln aus dem Sortiment genommen.
14.01.26, 11:29

Traditionell beginnt der Fasching am 11. November um 11:11 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt in den letzten Wochen vor Aschermittwoch. Heuer findet der Faschingsdienstag am 17. Februar statt.

Genauso wie die traditionellen Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade gehört auch das Verkleiden zum Fasching dazu. Typische Faschingskostüme sind bunt, schrill und aufwendig – zu den Klassikern zählen Clowns, Prinzessinnen, Hexen, Superhelden oder Piraten. Insbesondere müssen Eltern derzeit beim Kauf von Kinderkostümen aufpassen, da es zahlreiche Angebote, auch von Billiganbietern, gibt.

Verbrennungsgefahr bei Hexenkostüm

Derzeit ruft der Online-Marktplatz Temu gleich zwei Kinderkostüme aus seinem Sortiment zurück: Betroffen sind ein Hexenkostüm für Drei- bis Zehnjährige sowie ein Piratenkostüm. Beide Produkte weisen Sicherheitsmängel auf. 

Laut Temu besteht bei der Hexenverkleidung des Verkäufers ChuYu Trade Verbrennungsgefahr. "Tests haben ergeben, dass sich die Flammen auf dem violetten Stoff des Hutes mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 mm/s ausbreiten", schreibt der Hersteller. Kunden, die das Produkt bereits erworben haben, werden ersucht, dieses umgehend zu entsorgen.

Ein Junge in einem Piratenkostüm.
Piratenkostüm erfüllt Sicherheitsanforderungen nicht

Beim Piratenkostüm des Verkäufers DASH RAINBOW wiederum besteht laut Temu die Gefahr des Verfangens. Die Bänder auf der Rückseite der Verkleidung entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen (Norm EN 14682) für Kinderkleidung. Durch diese Anforderungen sollen Strangulations- und Einklemmungsfälle verhindert werden. 

Auch hier warnt der Hersteller vor einer Nutzung des Produkts. Falls man es bereits zu Hause hat, sollte das Kostüm vorsorglich entfernt werden.

Auf der Website von Temu kann man einen Antrag auf Rückerstattung stellen. Sollten Kunden Fragen bezüglich der Produkte haben, steht der Kundenservice zur Verfügung..

kurier.at, bea  | 

