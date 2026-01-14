Nestlé-Chef entschuldigt sich für Rückruf von Babynahrung

Nestlé-Chef Philipp Navratil hat sich für einen kürzlich erfolgten Rückruf von Babynahrung entschuldigt. "Ich möchte mich aufrichtig für die Sorgen und Unannehmlichkeiten entschuldigen, die dies verursacht haben könnte", sagte er in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft. Es gebe jedoch bisher keine bestätigten Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten.

Im Dezember sei ein Qualitätsproblem in einem Werk in den Niederlanden festgestellt worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die Ursache ein bestimmter Rohstoff von einem der Zulieferer gewesen sei. Daraufhin habe Nestlé die Auslieferung aller Produkte mit dem betroffenen Rohstoff sofort gestoppt.