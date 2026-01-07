Kann zu Infektionen führen: Rückruf von bekanntem Kosmetikartikel
Wegen einer möglichen mikrobiellen Kontamination ruft die Pierre Fabre Dermo-Cosmetique GmbH die Avène Tolérance Reinigungslotion zurück.
Die Pierre Fabre Dermo-Cosmetique GmbH ruft den Kosmetikartikel Avène Tolérance Reinigungslotion 200 ml zurück. Grund dafür ist eine mögliche mikrobielle Kontamination.
Es wird darum gebeten, das Produkt nicht zu verwenden, da es zu Reizungen und Infektionen führen könnte.
Für eine Rückerstattung des Kaufpreises sollen sich Kundinnen und Kunden an die Verkaufsstelle wenden.
