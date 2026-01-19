Achtung, Erstickungsgefahr: Kinder-Spielzeug zurückgerufen
Die dänische Einzelhandelskette Flying Tiger Copenhagen hat einen Rückruf für ein beliebtes Kindergeschirr gestartet. Konkret betroffen ist das Produkt "TEE-SET METALL", das seit Juli 2024 im Handel erhältlich ist.
Grund für den Rückruf ist ein Sicherheitsproblem: Laut Angaben des Unternehmens könnten sich kleine Teile vom Deckel der Teekanne sowie von den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters lösen. Dies stellt insbesondere für Kleinkinder ein erhebliches Erstickungsrisiko dar.
Betroffen sind alle Chargen des Artikels mit der Nummer 3058431. Kunden, die das Produkt bereits erworben haben, werden dringend gebeten, die Nutzung sofort einzustellen und das Geschirrset in eine der Verkaufsstellen von Flying Tiger zurückzubringen. Dort erhalten sie den vollen Kaufpreis erstattet.
In einer Stellungnahme betonte das Unternehmen die Wichtigkeit der Produktsicherheit: "Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere Kunden der Qualität und Sicherheit unserer Produkte vertrauen. Daher reagieren wir schnellstmöglich, sobald wir Produkte entdecken, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen."
- Produkt: Kinder-Teeservice
- Artikel: Tee-Set Metall
- Artikelnummer: 3058431
- Chargen: alle
- Verkauf: seit Juli 2024
Weitere Informationen erhalten Verbraucher direkt in den Filialen oder über die offizielle Webseite des Unternehmens.
