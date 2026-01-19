Achtung, Erstickungsgefahr: Kinder-Spielzeug zurückgerufen

Die dänische Einzelhandelskette Flying Tiger Copenhagen hat einen Rückruf für ein beliebtes Kindergeschirr gestartet. Konkret betroffen ist das Produkt "TEE-SET METALL", das seit Juli 2024 im Handel erhältlich ist.

Grund für den Rückruf ist ein Sicherheitsproblem: Laut Angaben des Unternehmens könnten sich kleine Teile vom Deckel der Teekanne sowie von den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters lösen. Dies stellt insbesondere für Kleinkinder ein erhebliches Erstickungsrisiko dar.