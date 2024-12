E-Control-Chef Urbantschitsch: "Österreich ist gut mit Gas versorgt"

Die OMV hat am Mittwoch den bis 2040 laufenden Gasliefervertrag mit der russischen Gazprom mit sofortiger Wirkung gekündigt. Sie wird damit kein Gas mehr von der russischen Gazprom beziehen.

Auf die Gasversorgung in Österreich habe der Ausstieg "keine Auswirkung", sagt Wolfgang Urbantschitsch, Chef der Regulierungsbehörde E-Control, am Donnerstagabend in der ZIB2. Seit mehr als zwei Jahren hätten die Gasversorger an der Diversifizierung der Gasquellen gearbeitet.