Wo Österreichs Museen ihre Meister finden

Bilder selber machen

Absoluter Spitzenreiter ist das Museum of Modern Art (MOMA) in New York, das mit 12,4 Millionen Followern sechs Mal mehr virtuelle als reale Besucher hat. Bei Österreichs Museen ist das Verhältnis nicht selten umgekehrt. Das wäre ein Bereich, in dem man zusammenarbeiten könnte, meint Höffinger: „Es muss nicht jedes Museum alles selber machen.“

Vor allem wenn man bedenkt, dass es nicht nur einen, sondern viele verschiedene Kanäle gibt. Ein schönes Beispiel, was in sozialen Medien möglich ist, hat das Getty Museum während des Corona-Lockdowns gezeigt. Menschen wurden aufgefordert, zu Hause mit einfachen Mitteln Gemälde großer Meister nachzustellen – mit oft köstlichem Ergebnis.