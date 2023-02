WKÖ: Österreichs Werbekonjunktur ist stabil

Rückläufig waren aber auch die Einschätzungen zur Entwicklung der Nachfrage in den letzten Monaten. Allerdings blieb der Wert mit 9 Punkten weiterhin im positivem Bereich. Damit erwarte die Branche in Österreich ein geringeres Wachstum als ihre Branchenkollegen in Deutschland. Allerdings zeigte sich in Österreich kein Einbruch wie in Deutschland oder Italien.

Arbeitskräftemangel als größte Herausforderung

Die Werbebranche kämpft laut WKÖ mit anderen Problemen als der Dienstleistungssektor: Dort hätten nur rund 37 Prozent der Unternehmen keine großen Hemmnisse bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit. Und für fast ebenso viele Unternehmen sei der Arbeitskräftemangel die größte Herausforderung.

In der Werbebranche sei hingegen für 35 Prozent der Unternehmen der Nachfragemangel das wichtigste Hemmnis. "Allerdings meldet ein deutlich höherer Anteil als in den Dienstleistungsbranchen, nämlich 54 Prozent, derzeit keine große Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit", sagte Agnes Kügler, Konjunkturexpertin beim Wifo.