Wirtschaftsminister zu Borealis-Fusion: "Rot-weiß-roter Sensationsdeal"

Die neue Bundesregierung ist gerade einmal 5 Tage im Amt. Am Tag der Angelobung gaben die heimische OMV und ihr arabischer Partner Adnoc die Fusion ihrer Kunststoffunternehmen Borealis und Borouge zur Borouge Group International bekannt. Damit entstand eines der weltweit größten Chemieunternehmen. Experten halten den Zeitpunkt des Geschäfts für keinen Zufall . Nun führt einer der ersten Wege des neuen Wirtschaftsministers Wolfgang Hattmannsdorfer in die OMV-Zentrale.

„Der neue rot-weiß-rote Sensationsdeal ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort ", sagt Hattmannsdorfer dort. "Durch eine der größten Transaktionen in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte entsteht ein Weltmarktführer im Bereich Chemie mit Hauptsitz in Wien." Die Fusion beweise, dass Österreich international mithalten könne, wenn man auf globale Vernetzung setze.

ÖBAG für Kampf gegen Rezession nutzen

Die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land bezeichnet Hattmannsdorfer als herausfordernd. "Wir befinden uns das dritte Jahr in Folge in einer Rezession, Betriebe kämpfen mit hohen Kosten, und die Wettbewerbsfähigkeit ist unter Druck. Wir brauchen Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich." In diesen Zeiten müsse man klug agieren und auch Staatsbeteiligungen wie jene der ÖBAG an der OMV dazu nutzen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.