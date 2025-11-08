Das Kammer-Einmal-Eins: Wer, wie viel, warum verdient

Die Entschädigungen für die Spitzenfunktionäre der zehn Wirtschaftskammern – eine im Bund (WKO) und neun in den Ländern – orientieren sich an der Gehaltspyramide für Politiker. Auf Bundesebene sind es maximal 140 Prozent der Gage eines Nationalratsabgeordneten, auf Landesebene 130 Prozent. Mehrere Funktionen Konkret heißt das: Kammer-Präsident Harald Mahrer liegt mit seiner Funktionsentschädigung von 15.158 Euro brutto im Monat (zwölf Mal) irgendwo in der Mitte zwischen einem Nationalratsabgeordneten (10.351 Euro) und der monatlichen Gage eines Ministers (19.072 Euro), die er als Regierungsmitglied einst selbst kassierte. Dazu kommen Mahrers Bezüge als Präsident des Wirtschaftsbundes und der Nationalbank. Der Rechnungshof will nun prüfen, ob es zulässig ist, dass Mahrer neben seiner Entschädigung in der Wirtschaftskammer auch noch die zuletzt bekannt gewordenen 88.000 Euro im Jahr von der Nationalbank bezieht. Das könnte gegen den Bezügedeckel für Mehrfachfunktionäre verstoßen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier-grafik

Die Landeskammer-Präsidenten wie Walter Ruck in Wien oder Wolfgang Ecker in Niederösterreich kommen auf 14.075 Euro brutto zwölf Mal im Jahr. Allerdings ist das wie auf der Bundesebene ein maximaler Rahmen. Doch nur Ruck und Ecker schöpfen diesen auch tatsächlich voll aus. In einem Verfassungsgesetz Als rechtliche Basis dient einmal das „Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre“, und ergänzend das Wirtschaftskammergesetz. Dort ist geregelt, dass in Fällen „mit erheblicher Inanspruchnahme durch die Funktion“ eine Funktionsentschädigung gewährt werden kann.

Viele Bezieher Das trifft auf die Präsidenten der Wirtschaftskammern, ihre vielen Stellvertreter, aber auch die Obleute (samt Stellvertreter) der insgesamt sieben Sparten (Industrie, Handel, Tourismus, Banken, IT, Transport sowie Gewerbe & Handwerk) zu. Letztere erhalten Entschädigungen von heuer bis zu 5.305 Euro – ein Anstieg um 65 Prozent gegenüber 2024 (damals 3.209 Euro).