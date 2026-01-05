Wirtschaftsausblick: Rückkehr zu besseren Zeiten

Nach drei Jahren Rezession bzw. Stagnation hellt sich die Wirtschaftslage in Österreich endlich wieder auf. Schenkt man den Wirtschaftsforschern Glauben, so sollte die Inflation zu Jahresende endlich wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zurückgehen. Auch die Arbeitslosigkeit dürfte den Höhepunkt überschritten haben.

Das Wachstum springt wieder an, allerdings ist bis dato Treiber dessen der Staat mit hohen Ausgaben für Bildung und Gesundheit. Konsumenten und Betriebe haben sich noch zurückgehalten. Immerhin, die Industrie hat das Tal der Tränen verlassen, wobei viele Unternehmen wegen ihrer globalen Aufstellung ohnehin von der schlechten Situation in Zentraleuropa und am Heimatmarkt nur wenig betroffen waren. Selbiges gilt für Österreichs Finanzwirtschaft, die sich trotz gestiegener Bankenabgabe und hohen bürokratischen Auflagen sehr gut hält.

Die Entwicklung an den Börsen unterstreicht, dass es der Wirtschaft nicht so schlecht geht, wie oft behauptet. Freilich, einige Kurse haben im Vorjahr so hohe Sprünge gemacht, dass eine Überhitzung und Blasenbildung befürchtet wird. Vor allem im Techsektor. Wer jetzt erst einsteigt, muss sich dessen bewusst sein. Allerdings können einige angekündigte Mega-Börsegänge wie jene von SpaceX oder OpenAI das Feuer neu entfachen. Geopolitische Brandherde vermögen aber auch abseits der Finanzmärkte die besten Prognosen über den Haufen zu werfen.