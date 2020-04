Eine Abrechnung: Wie es in der Casinos-Affäre weitergeht

Man habe „alles andere denn einen Persilscheinbericht erstattet, wie dies ein Aufsichtsratsmitglied in der Öffentlichkeit ohne irgendeinen Beleg behauptete“, schrieb Kanzlei-Chef Georg Schima am 21. Februar in einem empörten Brief an den gesamten Casinos-Aufsichtsrat und argumentiert mit der Reputation des Unternehmens und des Gremiums.

Was wurde geprüft?

Vielmehr hätten die Sazka-Vertreter versucht, den Umfang der Prüfung „erheblich einzuschränken“. SMS und KPMG hätten eben nicht prüfen sollen, ob sich der Aufsichtsrat bei der Bestellung von Sidlo insgesamt sorgfaltskonform verhalten habe. Sondern lediglich, ob das Aufsichtsratspräsidium (neben Chvatal der Raiffeisen-Manager Walter Rothensteiner und Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann) verpflichtet gewesen wäre, dem gesamten Aufsichtsrat die Langfassung des Berichtes des Personalberaters Egon Zehnder zur Verfügung zu stellen.

Außerdem hätte ebenfalls nicht überprüft werden sollen, ob Sidlo in Zusammenhang mit den von der Staatsanwaltschaft behaupteten Absprachen Pflichtverletzungen vorzuwerfen seien, sondern nur, „ob es Hinweise auf Absprachen gegeben habe“. Die Sazka-Vertreter konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Die geforderte Reduzierung des Prüfauftrags hätte die Untersuchung „völlig entwertet“, da weder geklärt worden wäre, ob sich der Aufsichtsrat sorgfaltskonform verhalten habe , noch ob Sidlo eine Pflichtverletzung vorzuwerfen war.

Sidlo wurde von der Hauptversammlung abberufen und hat die Casinos wie berichtet auf 2,3 Millionen Euro geklagt.