Wirtschafts-Nobelpreis für Wachstum durch technischen Fortschritt

Die königliche schwedische Akademie der Wissenschaften hat am Dienstag die diesjährigen Preisträger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben. Die Gewinner sind Joel Mokyr von der Northwestern University (USA), Philippe Aghion vom College de France (Frankreich) und Peter Howitt von der Brown University (USA). Sie erhalten den Preis für ihre Forschung über Zusammenhänge zwischen technischen Innovationen und ökonomischem Wachstum.

Wie technischer Fortschritt zu Wachstum führt "Heuer geht es um Erschaffen und Zerstörung", leitete das Nobelpreis-Kommittee seine Verkündung ein. In den vergangenen 200 Jahren habe ein unglaubliches Wirtschaftswachstum stattgefunden, das der ständigen Weiterentwicklung von Technologien geschuldet war. Die Forschungsarbeiten von Joel Mokyr hätten gezeigt, dass dieses Wachstum nicht selbstverständlich ist. Auch in den Jahrhunderten zuvor hätte es große technologische Weiterentwicklung gegeben.

Manche Fortschritte seien von bestimmten Gruppen auch vehement bekämpft worden. Manche Textilarbeiter hätten etwa Maschinen zerstört, weil sie sie als Bedrohung wahrnahmen. Das hätte sich durch Verhandlungen und Gespräche geändert, durch die alle Seiten Vorteile neuer Technologien erkannt haben. Während früher außerdem wenig Wissen darüber geherrscht habe, wie genau neue Technologien funktionierten, habe das Aufkommen von Beschreibungen, etwa Bedienungsanleitungen, den technischen und ökonomischen Fortschritt beflügelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Expertin Kerstin Enflo erklärt den erforschten Zusammenhang verschiedener Faktoren der Technologieentwicklung, die zu einem Wachstum der Wirtschaft führen.

Wie man den Fortschritt am besten lenken kann Aghion und Howitt wiederum hätten laut dem Nobelpreis-Kommittee eine mathematische Formel dafür entwickelt, wie zerstörerisch und gleichzeitig kreativ technologischer Fortschritt ablaufen könne. Das Entwickeln neuer Technologien ist auch immer mit dem Ablösen vorhandener verbunden, das gleichzeitige Entstehen neuer Geschäftsmodelle mit dem Verdrängen bisheriger. Aghion und Howitt hätten mit ihrer Forschung gezeigt, auf welche Art ökonomischer Fortschritt bestmöglich erreicht werden könnte. Dadurch lassen sich auch Ableitungen für politische Steuerungsmechanismen treffen.