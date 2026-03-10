Heimische Wirtschaft: Die erhoffte Erholung bleibt aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die österreichische Wirtschaft kommt weiterhin nicht in Schwung. Laut dem aktuellen Wifo-Konjunkturtest hat sich die Unternehmensstimmung im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht verschlechtert. Globale geopolitische Unsicherheiten, insbesondere der Iran-Krieg, lähmen die Investitionstätigkeit und dämpfen die Nachfrage nach heimischen Industriegütern. Die erhoffte konjunkturelle Erholung bleibt damit vorerst aus.

Schwache Auslandsnachfrage Die von der Industrie erwarteten positiven Impulse wurden bisher enttäuscht. Die Branche leidet stark unter einer anhaltend schwachen Auslandsnachfrage nach Investitionsgütern, und auch in der Bauwirtschaft überwiegen die negativen Einschätzungen. Wifo-Experte Marcus Scheiblecker stellte dazu fest: "Sowohl in Deutschland als auch in Österreich zeigen die Konjunkturumfragen in der Sachgütererzeugung seit Anfang 2025 Besserungstendenzen an. Die Erholung dieser konjunktursensiblen Branche verläuft allerdings sehr schleppend."

Investitionen rückläufig Im vierten Quartal 2025 stagnierte das österreichische Bruttoinlandsprodukt. Neben einer enttäuschenden Export- und Konsumnachfrage brachen zu Jahresende die Investitionen in Bauten, Fahrzeuge und Maschinen um über zwei Prozent ein. Gleichzeitig sorgt der Iran-Krieg für neuen Kostendruck. Die Blockade der Straße von Hormuz ließ den Rohölpreis rasch um mehr als 15 Prozent steigen, und auch Erdgas verteuerte sich seit Jahresbeginn 2026 deutlich. Dies trieb die heimische Inflationsrate im Februar laut Schnellschätzung wieder leicht auf 2,2 Prozent nach oben, nachdem sie sich im Jänner auf 2,0 Prozent abgeschwächt hatte.