Wirtschaft

Schwächelnde Industrie: Stimmung trübt sich weiter ein

++ THEMENBILD ++ WIRTSCHAFTSFORSCHUNGSINSTITUT (WIFO)
Der heimische Konjunkturmotor will nicht so recht anspringen. Die Stimmung in der Industrie hat sich laut Wifo-Konjunkturtest zuletzt sogar wieder eingetrübt.
10.02.26, 09:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Industriekonjunktur in Österreich bleibt laut Wifo-Konjunkturtest schwach, vor allem wegen geringer Exportnachfrage und US-Zöllen.
  • Stimmung in der Sachgütererzeugung und Bauwirtschaft bleibt negativ, während Dienstleister und Einzelhandel optimistischer sind.
  • Arbeitsmarkt zeigt trotz Herausforderungen keine weitere Verschlechterung, und die Inflationsrate ist deutlich gesunken.

Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich in die Gänge kommt die Konjunktur aber weiter nicht. 

In der schwächelnden Industrie hat sich die Stimmung laut Wifo-Konjunkturtest vom Jänner nach dreimaliger leichter Besserung zuletzt sogar wieder eingetrübt. Grund sei die schwache Nachfrage nach heimischen Exportgütern, die auch von US-Zöllen gedämpft wird. Erholungssignale kommen indes vom Arbeitsmarkt.

WIFO-Chef Felbermayr: "Es gibt sehr viel hässlichere Steuern"

US-Zollpolitik

"Die Zollpolitik der USA hat die Nachfrage aus der EU in den letzten Monaten verringert. Die von der Regierung Trump beabsichtigte Reduktion der Auslandabhängigkeit scheint erste Wirkung zu zeigen", erklärte Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker am Dienstag in einer Aussendung. 

Vor allem in der Sachgütererzeugung sei keine nachhaltige Stimmungsaufhellung erkennbar, darüber hinaus würden in der Bauwirtschaft negative Einschätzungen überwiegen.

Viel Geld für die Industrie – aber wer bezahlt das?

Dienstleister seien dagegen mehrheitlich positiv gestimmt, auch der Einzelhandel blicke vermehrt optimistisch in die Zukunft, so das Institut weiter. 

Erbaulich seien außerdem der starke Rückgang der Inflationsrate im Jänner, die zuvor hartnäckig über jener der Eurozone gelegen war, und die Lage am Arbeitsmarkt. Diese bleibe zwar mit gestiegenen Arbeitslosenzahlen herausfordernd, saisonbereinigt sei es jedoch in letzter Zeit zu keinem weiteren Anstieg mehr gekommen, hielt das Wifo fest.

Mehr zum Thema

Donald Trump
Agenturen, sif  | 

Kommentare