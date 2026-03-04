Wirtschaftsweiser Felbermayr: "Brauchen Krise jetzt wie einen Kropf"

Angesichts des Iran-Kriegs hält Felbermayr die für 2026 erwartete Erholung für stark gefährdet. Panikmache sei aber fehl am Platz.

KURIER: Sie sind als erster Österreicher einer der Wirtschaftsweisen in Deutschland, ein wichtiges Beratungsgremium für die Berliner Regierung. Ist das eigentlich mit der Politikberatung in Österreich vereinbar?

Gabriel Felbermayr: Ja, ich würde sagen, sehr gut sogar, weil die großen Themen zwischen Österreich und Deutschland ja sehr ähnliche sind. Manche Dinge sind anders geregelt, wenn man an die soziale Sicherung denkt, aber im Kern ganz ähnlich. Auch die großen industriepolitischen Herausforderungen, Zölle, China, das ist alles gleichlaufend. Und ich glaube, was wir bräuchten in Europa, ist viel mehr von dieser Art Verschränkung.

Das Wifo ist relativ staatsnah unterwegs, wenn man zum Beispiel an das Budget auf Basis von Wifo-Daten denkt. Entsteht da nicht automatisch ein Interessenskonflikt mit einer Stelle, die bei der deutschen Regierung angedockt ist?

Ich wüsste nicht, welcher Interessenkonflikt das sein soll.

Dass Sie hier in Wien vielleicht das eine erzählen und dort in Berlin das andere sagen und sich das eventuell ungut überschneidet ...

Ich sehe da keinerlei Problemlage, ehrlich gesagt. Der Riesenvorteil ist, dass wir in Österreich und am Wifo sehr viel näher und besser informiert sein werden über alle Vorgänge in Deutschland. Und uns die Analysen des Sachverständigenrats, das ist ja eine Art Thinktank mit einem großen Stab, auch sehr viel schneller zugänglich sein werden. Ich habe da also überhaupt keine Bedenken, im Gegenteil. Das ist für die Qualität unserer wirtschaftspolitischen Beratung, die wir am Wifo der österreichischen Bundesregierung anbieten können, ein großer Gewinn.

Sie wurden vom CDU-geführten Wirtschaftsministerium bzw. vom Kanzleramt unter Friedrich Merz nominiert. Sie sind damit politisch punziert. Schadet das nicht der nötigen Überparteilichkeit?

Auch der Sachverständigenrat muss überparteilich auftreten. Also ich würde sagen, das ist mir in der Vergangenheit gut gelungen und das wird auch in Zukunft so sein. Dass das Vorschlagsrecht mal bei der einen Partei, mal bei der anderen, mal bei den Arbeitgebern, mal bei den Arbeitnehmern liegt, das ist eben so in Deutschland. Dazu kommt, dass die Themen, für die ich stehe, also die Handelspolitik, ressortmäßig nun einmal im Wirtschaftsministerium verankert sind und nicht im SPD-geführten Finanzministerium. Und da ist dann die politische Farbe nicht das Ausschlaggebende, sondern das Inhaltliche.