Wienerberger-Chef wettert gegen Show-Politik der Regierung

Scheuch: "Schande, dass Finanzmarkt so unterentwickelt ist"

Scheuch sieht es als "Schande", dass der Finanzmarkt in Österreich so "unterentwickelt" sei. Die Staatsbeteiligungen sollten transparent in einen Fonds nach norwegischen Vorbild eingebracht und dort von Profis verwaltet werden. Man solle Beteiligungen des Staates nicht politisieren, sondern nach unternehmerischen Kriterien führen. "Das ist unser aller Geld und nicht das Geld von wenigen." Scheuch, auch Präsident der Wiener Börse, plädierte für Anreize, langfristig für die Daseinsvorsorge an der Börse anzulegen, etwa durch Steuerfreiheit nach gewissen Behaltefristen - hier sei der Finanzminister aufgerufen, "Akzente zu setzen" und nicht nur Ankündigungen zu machen.

Wobei aus Sicht Boschans Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sehr offen für Anpassungen bei der Behaltefrist ist, "es ist eigentlich ausschließlich und allein der Koalitionspartner", der auf der Bremse stehe, so Boschan.

Kritik auch an EZB und EU

Scheuch wies darauf hin, dass der Rückgang des Wohnbaus ein europaweites Problem sei. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die Entscheidungsträger in Frankfurt (EZB) und Brüssel (EU). Sie hätten den Sektor nicht auf den Zinsanstieg vorbereitet. Europa manage die Situation schlecht, wenn die Zinsen so stark hinaufgehen, würge das den Wohnungsmarkt ab. Das werde mangels Neubauten zu einem Wohnungsnotstand führen aber politisch auch Extreme am rechten und linken Rand stärken.

Für sein eigenes Unternehmen ist Scheuch hingegen optimistisch. Wienerberger werde weiter wachsen, auch durch Zukäufe. Die Lage sei im Moment zwar schwierig, aber "wir werden diese Krise managen". Scheuch bestätigte auch das Ziel, den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) heuer über 800 Mio. Euro und 2024 auf 900 Mio. Euro zu schrauben.