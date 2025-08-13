Milliarden-Umsatz: Gewinn von bekanntem Baustoffkonzern explodiert

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat seine Ergebnisse heuer im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode massiv verbessert. Der Gewinn nach Steuern legte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 1 Mio. auf 108 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich demnach von 2,2 auf 2,35 Mrd. Euro.

Vor Zinsen und Steuern verbesserte sich das Ergebnis (EBIT) von 122 auf 198 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 340 auf 379 Mio. Euro. Der Gewinn vor Steuern (EBT) hat sich von 33 auf 151 Mio. Euro fast verfünffacht.