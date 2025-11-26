Wiener Börse erzielt mit mehr als 5.000 Punkten ein Rekordhoch

Der Wiener Leitindex ATX hat am Mittwoch einen Höchststand erzielt. Er schloss bei 5.000,70 Punkten und knackte damit den Rekord aus dem Jahr 2007 von 4.981,87 Einheiten. Am selben Tag wurde ein Rekordhoch auf Verlaufsbasis bei gut 5.010 Punkten erzielt.

Nur wenige Märkte konnten heuer eine derart gute Performance hinlegen. In Europa waren es etwa Spanien, Italien, Portugal, Griechenland sowie einige osteuropäische Börsen. Apropos Osteuropa: Ein wichtiger Treiber für Wien war laut Manfred Sibrawa, Senior Portfolio Manager bei Amundi Austria und des Amundi Austria Stock, die enge wirtschaftliche und geografische Nähe zu Osteuropa, die heuer positive Effekte brachte. „Besonders der Bankensektor profitierte von seiner CEE-Exponierung und zeigte europaweit eine solide Performance. Nimmt man die Versicherungen hinzu, ergibt sich ein hohes Indexgewicht des Finanzsektors, der 2025 zu den Gewinnern zählte.“

Gerold Permoser, Chief Investment Officer (CIO) der Erste Asset Management, sieht als jüngsten Kurstreiber die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine. „Österreich würde als traditionell enger Partner Osteuropas sicher davon profitieren.“

Andreas Perauer, Fondsmanager des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien, hält fest, dass neben Banken auch einige Industriewerte „sehr solide“ sich präsentieren würden. Sie lebten vor allem vom Export. „Wenn man den Verbund außen vor lässt, verdienen fast alle den Großteil im Ausland.“

Zusätzliche positive Beiträge sind Sibrawa zufolge vom Bausektor gekommen – gestützt durch das deutsche Infrastrukturpaket – sowie vom Technologiesektor, der sowohl vom globalen Umfeld als auch vom wachsenden Verteidigungsgeschäft profitiert habe.

Für Sibrawa ist der Anstieg in dieser Höhe gerechtfertigt. „Der Wiener Aktienmarkt war – und ist – einer der am günstigsten bewerteten in Europa.“ Ein Teil dieses Bewertungsabschlags habe sich heuer reduziert, dennoch bleibe Wien im Vergleich weiterhin attraktiv. „Die überdurchschnittliche Performance war daher zu einem gewissen Grad überfällig.“