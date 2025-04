„Wir bräuchten jedes Jahr 10 bis 15 Prozent Umsatzplus, um die Kosten zu stemmen. Weder glauben wir an eine Umsatzsteigerung von 10 bis 15 Prozent, noch sind unsere Kundinnen bereit, 10 bis 15 Prozent mehr für die Ware zu zahlen“, erläutert Rose.

Um nicht in eine dritte Insolvenz zu schlittern, wollten Gabor Rose und seine Gattin Doris es nun „sauber und selbstbestimmt beenden“. „Wir sind schuldenfrei und konnten selbst entscheiden, wie wir es machen“. Die Mitarbeiterinnen in den insgesamt 30 Jones-Filialen, davon 20 in Österreich, wurden bereits im Februar über das Aus informiert.