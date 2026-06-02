Wien etabliert sich als Europas Krypto-Hotspot

Das Vorjahr markierte einen Wendepunkt für den österreichischen Kryptomarkt. Mit der Vollanwendung der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) hat sich Österreich zu einem der führenden Krypto-Standorte Europas entwickelt. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legte nun erstmals Zahlen vor.

Bis Jahresende 2025 erteilte sie acht Zulassungen an Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs), mittlerweile ist bereits die neunte durch den Prozess. „Europaweit stehen wir bei 92 zugelassenen CASPs – das heißt, zehn Prozent befinden sich in Österreich“, erklärt FMA-Vorständin Mariana Kühnel. Besonders bemerkenswert: Bybit und KuCoin, zwei der weltweiten Top-ten-Kryptobörsen, haben sich in Wien niedergelassen. Die Dimensionen des beaufsichtigten Sektors umfasst 6,7 Millionen registrierte Nutzer. Rund eine Million Nutzer handelte 2025 aktiv. Die verwahrten Vermögenswerte erreichten einen Gegenwert von 4,4 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen belief sich auf über 17 Milliarden Euro. Fakt ist auch: Nur 18 Prozent der Kunden stammen aus Österreich, ein Viertel aus Deutschland und 17 Prozent aus Frankreich. Auffällig ist die Demografie: 64 Prozent der Nutzer sind unter 40 Jahren.

„Wir wollen vor allem Anbieter in Wien haben, die Compliance nicht als nice-to-have, sondern als strategischen Erfolgsfaktor empfinden“, so Kühnel. Die Behörde stellt dabei dieselben Anforderungen wie an andere Finanzsektoren: tragfähige Governance-Strukturen, eindeutige Verantwortlichkeiten, angemessene Eigenmittel und wirksames Risikomanagement. Auf europäischer Ebene treibt die FMA mit den italienischen und französischen Schwesterbehörden eine Initiative voran, damit die großen Kryptobörsen künftig durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) überwacht werden.