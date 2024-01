Die Wien Energie sucht einen dritten Geschäftsführer. In der Tochter des Wiener Stadtwerke Konzerns sei die Besetzung einer zusätzlichen Geschäftsführerfunktion vorgesehen, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Ausschreibung. Als Aufgaben vorgesehen sind "die gemeinsame Leitung des Unternehmens mit zwei weiteren Geschäftsführungsmitgliedern sowie die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Marketing, Kundenservice, IT sowie Finanzen und Controlling".