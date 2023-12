Werbeumsatz von X sank 2023 unter Musk auf etwa 2,5 Mrd Dollar

Reaktion von X auf Werbeumsatzbericht: "Ein unvollst├Ąndiges Bild des Gesch├Ąfts"

Mehrere Unternehmen, darunter der Unterhaltungskonzern Walt Disney, haben ihre Werbung auf X pausiert, nachdem Musk im November einem Beitrag auf X zugestimmt hatte, in dem es hie├č, j├╝dische Menschen w├╝rden Hass gegen Wei├če sch├╝ren. Musk hatte daraufhin die Firmen beschimpft ("Go fuck yourself").

Bereits im Jahresverlauf hatte sich Musk wiederholt zu politischen Themen ge├Ąu├čert, was ihm auch Kritik einbrachte. So hatte er gefragt, warum sich die US-Politik mehr um die Ukraine als um die Grenze der USA k├╝mmere.