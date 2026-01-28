Werbeausgaben verlagerten sich 2025 verstärkt ins Internet

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten wirkten sich 2025 auch auf den Werbemarkt aus. Insgesamt lagen die Werbeausgaben bei 7,13 Milliarden Euro und waren damit um 0,3 Prozent höher als 2024, so die Zahlen des Instituts Focus.

Der Großteil entfiel auf die klassischen Medien (4,8 Milliarden), die allerdings ein Minus von 2,3 Prozent verzeichneten. An der Spitze stand weiterhin der Printbereich, gefolgt vom Fernsehen. Beide Bereiche büßten beim Bruttowerbevolumen seit dem Vorjahr mehrere Prozentpunkte ein. Robust entwickelte sich die Onlinewerbung (plus 3,6 Prozent).

Im Direct Marketing stieg der Bruttowerbewert 2025 gegenüber 2024 um 1,5 Prozent auf 547 Mio. Euro, während das Sponsoringvolumen dank sportlichen Großereignissen wie der Ski-Weltmeisterschaften um 7,7 Prozent auf 1,76 Mrd. Euro nach oben sprang. Auch heuer dürften die Olympischen Winterspiele und die Fußball-WM das Sponsoringvolumen weiter nach oben treiben.