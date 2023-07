Weniger Fälle von Lohn- und Sozialdumping, aber mehr Geldstrafen

Obwohl weniger Betriebe überprüft wurden, sind die Geldstrafen gestiegen: Im Vorjahr wurden 1.755 Strafanträge gestellt, wobei rund 4,6 Millionen Euro Geldstrafen beantragt wurden. Im Jahr 2021 waren es noch 3,9 Millionen Euro.

"Der Schwerpunkt für die Kontrollen wird für das heurige Jahr auf das Baugewerbe, das Reinigungsgewerbe und den Tourismussektor gelegt, wo natürlich der Großteil der Unternehmen gesetzeskonform handelt, aber in der Vergangenheit bereits vermehrt Verstöße aufgetreten sind", erklärte Arbeitsminister Kocher in der Aussendung. Man schütze so die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die korrekt handelnden Betriebe vor Lohn- und Sozialdumping, versicherte Kocher.