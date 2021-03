Weniger China, mehr Europa: Aufholjagd zum Batterieriesen

Vor allem aber soll die Abhängigkeit von China reduziert werden. Der gemeinsame europäische Kraftakt zeigt erste Erfolge: Mehrere Fabriken für die Produktion von Batteriezellen („gigafactories“) sind bereits in Bau, insgesamt sind fast zwei Dutzend in Europa geplant. Die Hälfte davon in Deutschland.

Ein Boom, der nach der Hoffnung Brüssels in den kommenden fünf Jahren entlang der Batterie-Wertschöpfungskette bis zu 800.000 neue Jobs schaffen könnte.

Der Haken dabei: Noch fehlt es an den Fachkräften. „Hunderttausende Arbeiter müssen in den nächsten Jahren um- und weitergebildet werden“, forderte deswegen Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in der Vorwoche. Er und sein deutscher Amtskollege Peter Altmaier sind die engagiertesten Treiber für den europäischen Batterie-Kraftakt.