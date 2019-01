Wen Kanzler Sebastian Kurz beim Forum in Davos treffen wird

Am Podium wird Kurz über „ Europa und Afrika“ diskutieren – neben Ruandas Präsident Paul Kagame, mit dem er im Dezember in Wien schon die Bühne geteilt hat. Die Regierung sieht Davos als „wichtiges Forum, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft“ zu treffen und über die Digitalisierung zu sprechen. Neben Kurz reist auch Außenministerin Karin Kneissl in die Schweiz.