Größte globale Risiken: Der Streit über gestohlene Wolken

An Dramatik mangelte es den Worten von Alison Martin beileibe nicht: „Die Welt schlafwandelt in eine Katastrophe“, warnte die Risikomanagerin der Zurich Versicherung am Mittwoch düster. Wetterextreme, Versagen beim Klimaschutz, Naturkatastrophen: Erstmals stehen drei Ökothemen auf der Liste der globalen Risiken ganz oben.