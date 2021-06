Welche heimischen Firmen für Bewerber am attraktivsten sind

Top-Branchen

Auch im Branchenranking hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Demnach sind das Gesundheitswesen sowie die pharmazeutische und chemische Industrie die Top-Branchen für die befragten Arbeitnehmer. Dahinter folgen der Automotive-Sektor, Anlagen- und Maschinenbau sowie Fertigungsbetriebe.

Jobwechsel und Fachkräftemangel

Trotz Pandemie hat laut Studie das Thema Employer-Branding nicht an Relevanz verloren. So plant fast jeder fünfte Arbeitnehmer (17 Prozent), in den kommenden sechs Monaten einen neuen Arbeitsplatz zu finden, 9 Prozent haben dies bereits während der vergangenen Monate getan.

Gleichzeitig hat die Krise die Loyalität der Mitarbeiter gestärkt: 51 Prozent der Befragten fühlen sich mittlerweile enger mit dem derzeitigen Arbeitgeber verbunden. 62 Prozent der Arbeitnehmer in Österreich denken, dass ihre Arbeitsplätze trotz der aktuellen Wirtschaftskrise sicher sind, knapp jeder Fünfte (18 Prozent) hat hingegen Angst vor einem Jobverlust in diesem Jahr.