Bisherige Öffnungsschritte, aber auch saisonale Effekte etwa in der Bauwirtschaft, haben zu einer leichten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, dafür ist in der Pandemie zum Beispiel die Langzeitarbeitslosigkeit viel zu kräftig gestiegen.Arbeitsminister Martin Kocher, der am Montag die Arbeitsmarktdaten für den April präsentierte, zeigt sich im KURIER-Gespräch dennoch optimistisch: "Wenn die jetzt im Mai kommenden Öffnungsschritte funktionieren, im Tourismus, in der Gastronomie, in der Kultur und im Veranstaltungsbereich, dann wird sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt substanziell entspannen. Die Arbeitsmarktkrise ist noch nicht vorbei, aber die Situation ist nicht mehr so dramatisch wie noch vor wenigen Monaten."