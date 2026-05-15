Brisanter Fall: Ist Österreichs Weingesetz zu streng?

Der Fall des Winzers Roland Velich beschäftigt aktuell die gesamte heimische Weinwelt. Mit dem „Blaufränkisch Alte Rebe“ aus dem Jahr 2023 haben der Burgenländer und sein Weingut Moric Geschichte geschrieben. Denn er erhielt eine Top-Bewertung von 100 Punkten vom renommierten US-Weinkritiker James Suckling – als erster österreichischer Rotwein überhaupt.

Prämierter Wein wird hierzulande als fehlerhaft eingestuft

Doch lange konnte Velich diesen Erfolg nicht feiern. Denn der Wein, der international prämiert wurde, wurde hierzulande als fehlerhaft eingestuft. Zwei Mal reichte Velich ihn zur Überprüfung beim Bundesamt für Weinbau ein, beide Male fiel der Blaufränkisch bei der sensorischen Prüfung durch und erhielt somit keine Prüfnummer. Die sensorische Prüfung, bei der eine Jury aus sechs geprüften Winzern Geruch und Geschmack des Weins überprüft, ist laut Weingesetz für alle Weine vorgesehen, die als „Qualitätsweine“ eingereicht werden.

Nur wenn sie die Prüfung bestehen, dürfen sie die rot-weiß-rote Banderole tragen. Velich bleibt diese Möglichkeit für seinen Blaufränkisch verwehrt. Außerdem darf er auf dem Etikett keine Angaben zum genauen Herkunftsgebiet (Lutzmannsburg) machen, sondern muss sich mit der Angabe „Wein aus Österreich“ begnügen. Ein harter Schlag, wie er findet: „Der Ort, von dem der Wein kommt, ist die stärkste Währung, die wir Winzer haben.“