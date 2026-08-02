Weinexpertin: „Männer wollen Prestige, Frauen geht es um den Geschmack“

Die Rolle von Frauen in der Weinbranche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark gewandelt, erzählt Weinexpertin Romana Echensperger dem KURIER. Als sie in den frühen 2000er-Jahren als Chefsommelière in der Spitzengastronomie begonnen hat, sei noch vieles schwieriger gewesen. „Da musste man sich immer beweisen und als Frau noch die extra Meile laufen und 120 Prozent geben.“

Mittlerweile hat sich einiges getan. Bei Branchenveranstaltungen ist die Geschlechteraufteilung meist ausgewogen. Geschlechterunterschiede seien kein Thema mehr. „Wir Frauen sind überall angekommen.“ Und sie sind gekommen, um zu bleiben: „Wir haben so lange dafür gekämpft. Die Wurst lassen wir uns jetzt nicht mehr vom Brot nehmen.“

Frauen trinken anders Wein als Männer

Auch als Konsumentinnen spielen Frauen eine große Rolle für die Weinproduzenten und -produzentinnen. Sie würden etwa anders Wein trinken als Männer es tun, erzählt Echensperger, die seit 2015 den höchsten Titel in der internationalen Weinbranche, Master of Wine, trägt. „Männer schauen oft mehr auf Prestige, Frauen geht es primär um den Geschmack“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. Frauen würden außerdem häufiger anlassbezogen Wein trinken, etwa beim Mädelsabend mit Freundinnen. „Da geht es dann nicht darum, jemanden zu beeindrucken, sondern um den Moment.“