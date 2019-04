Warum die heimische Wirtschaft stärker wächst als die deutsche

Dieses Auseinanderklaffen hat dem Ökonomen zufolge mehrere Gründe.

Zeitfaktor: So dauert der Aufschwung in Deutschland schon deutlich länger an als in Österreich - "ungefähr doppelt so lange". " Österreich war aus der Stagnation heraus ein konjunktureller Spätstarter."

Zudem sei der Fachkräftemangel in Deutschland noch viel ausgeprägter als in Österreich. " Deutschland ist Österreich demografisch gesehen eine Dekade voraus, also älter." Das Nachbarland sei bereits an der Grenze seines Arbeitskräftepotenzials angelangt und brauche in den kommenden zwölf Jahren rund fünf Millionen Arbeitnehmer. Zum Vergleich: In Österreich gibt es rund vier Millionen Arbeitnehmer. In diesem Zusammenhang warnte Helmenstein auch vor einem möglichen Sogeffekt für Arbeitnehmer von Österreich nach Deutschland, denn die Joblücke betreffe vor allem Bayern und Baden-Württemberg. "Das ist die eigentliche Bedrohung."