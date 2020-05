Wall Street Parketthandel wird am 26. Mai wieder aufgenommen

Der traditionelle Parketthandel an der New Yorker Wall Street soll nach mehr als zweimonatiger Unterbrechung wegen des Corona-Pandemie am 26. Mai wieder beginnen. Dabei sollen aber Auflagen zum Schutz vor dem Virus gelten, wie Börsenchefin Stacey Cunningham am Donnerstag in der Zeitung " Wall Street Journal" ankündigte. Die Zahl der Händler soll reduziert werden.