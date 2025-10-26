Klartext vom VW-Chef: "Porsche ist in einer massiven Krise"

Der scheidende Porsche-Chef Oliver Blume hat den angeschlagenen Sportwagenbauer nach eigener Darstellung robust für die Zukunft aufgestellt. Heuer habe er eine umfangreiche Neuausrichtung bei "Strukturen, Kosten und Produktstrategie" umgesetzt, sagte der VW-Chef der Zeitung Bild am Sonntag. Zudem gebe es "massive Investitionen in komplett flexible Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Elektro".

Blume räumte ein: "Porsche ist in einer massiven Krise." Er gibt den Chefposten bei Porsche im kommenden Jahr an den früheren McLaren-Chef Michael Leiters ab. Blumes Vertrag bei VW soll bis 2030 verlängert werden.