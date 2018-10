VW-Chef: "Feldzug" gegen Autos gefährdet deutsche Industrie

Der VW-Boss schloss noch ein Drohszenario an: Man habe sich in Deutschland an florierende Industriemetropolen rund um die Autohersteller und ihre Zulieferer gewöhnt. Das sei aber nicht für die Ewigkeit in Stein gemeißelt.Wenn man sich einstige Auto-Hochburgen und Bastionen wie Detroit, Oxford-Cowley oder Turin ansieht, dann verstehe man erst so richtig, was aus Städten wird, in denen einstmals mächtige Unternehmen und führende Industrien kollabieren.

Volvo räumt Abgas-Probleme ein

Unterdessen vergeht freilich kein Tag, an dem nicht neue Abgas-Schummelvorwürfe publik werden. Nach den Razzien bei Opel in Deutschland am Montag, wo knapp 100.000 Fahrzeuge unter Manipulationsverdacht stehen, ging Volvo am Dienstag von selbst in die Offensive: Ein Bauteil zur Kontrolle des Schadstoffausstoßes könne sich schneller abnutzen als erwartet, teilte der schwedische Lkw-Bauer mit. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Stickstoffemissionen die Grenzwerte übersteigen. Die Kosten zur Behebung der Probleme könnten erheblich sein.

Die meisten betroffenen Fahrzeuge seien in Europa und Nordamerika verkauft worden. Bei der Auslieferung hätten die Fahrzeuge die Schadstoff-Limits noch eingehalten. Die Nachricht ließ die Aktie auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren abrutschen. Im vergangenen Jahr hatte Volvo mehr als 200.000 Lkw ausgeliefert.