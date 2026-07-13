VW-Sparplan: Laut VW-Chef bis zu 50.000 Jobs weltweit gefährdet

VW-Konzernchef Oliver Blume hat gegenüber den Beschäftigten mit dem Abbau von bis zu 50.000 Stellen weltweit gedroht. Die Gemeinkosten von Volkswagen seien 20 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen, erklärte Blume in einem intern veröffentlichten Interview, das Reuters am Montag vorlag. Die Kosten müssten sinken.

„Da die Hälfte der Gemeinkosten aus den Personalkosten resultiert, würde eine theoretische Ableitung ohne Veränderung der Arbeitskosten rund 50.000 Stellen weltweit ergeben“, ergänzte er. Derzeit werde in allen Märkten, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen tatsächlich nötig und möglich seien. „Sobald Entscheidungen getroffen werden, informieren wir transparent und umfassend.“