Kein Österreicher an der Spitze von Vorstand und Aufsichtsrat des neuen Chemie-Giganten von OMV und Adnoc

OMV und Adnoc gaben am Donnerstag den Vorstand und Aufsichtsrat der Borouge Group International AG (BGI) bekannt, dem neuen viertgrößten Polyolefin-Konzern weltweit mit Headquarter in Wien, der durch die Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge und Borealis und der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals entsteht.

Das Closing der Transaktion soll planmäßig bis Ende März 2026 erfolgen.



Sultan Ahmed Al Jaber, CEO von Adnoc und Industrieminister von Abu Dhabi wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Heißt, er hat die Kontrolle über den neuen Konzern, an dem Abu Dhabi und die OMV je 47 Prozent halten werden.

Auch der CEO wird nicht mit einem Österreicher besetzt. Roger Kearns wird Chief Executive Officer der BGI, derzeit ist er President und CEO von NOVA Chemicals.

Der Chemiker Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer. Der gegangene, ehemalige Lenzing-Chef ist derzeit CEO bei Borealis.

Hasan Karam wird Chief Operating Officer der Borouge Group International AG. Er war seit Mai 2023 als Chief Operating Officer bei Borouge tätig.



Aufsichtsrat

OMV und Adnoc gaben außerdem die von den Aktionären nominierten Mitglieder des Aufsichtsrats bekannt. Von OMV nominierte Mitglieder sind: Noch-OMV-Chef Alfred Stern, die Vorstände Reinhard Florey und Martijn van Koten, Noch-ÖBAG-Alleinvorständin Edith Hlawati und Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, der KURIER berichtete bereits als erstes Medium.

Hlawati soll, hört man, nicht in ihrer Funktion als ÖBAG-Chefin in den Aufsichtsrat einziehen. Somit könnte sie auch nach ihrem Abgang aus der Staatsholding Anfang Februar 2027 als Pensionistin weiter in diesem Gremium bleiben.

Unter den von Adnoc nominierten Aufsichtsratsmitgliedern ist auch Ex-OMV-Chef Rainer Seele, Vertrauter von Sultan Al Jaber.

"Die Schaffung der Borouge Group International ist ein historischer Meilenstein für den Wirtschaftsstandort Österreich", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Donnerstag.

„Borouge Group International wird im globalen Markt hervorragend positioniert sein, um die nächste Welle des industriellen Wachstums voranzutreiben und langfristige Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen – ganz im Einklang mit der langfristigen strategischen Vision von ADNOC und OMV. Das starke Vorstandsteam bringt fundierte Expertise in Zukunftstechnologien und globaler Marktentwicklung mit und unterstreicht unseren Anspruch, die unverzichtbaren Materialien zu liefern, die die Welt braucht. Ich freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten“, erklärte Al Jaber.