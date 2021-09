Vonovia: Deutschlands neuer Immo-Gigant unter der Lupe

Wie groß ist Vonovia in Österreich?

Durch den Doppelschlag conwert und Buwog zählt Vonovia zu den größten Immobilienkonzernen in Österreich. 2017 übernahm Vonovia für 2,7 Mrd. Euro die börsenotierte conwert mit insgesamt 24.500 Wohnungen, davon rund 2.400 in Wien, der Rest in Deutschland (Leipzig, Berlin, Potsdam, Dresden).

Conwert verschwand von der Börse. 2018 ging um 5,2 Mrd. Euro die Buwog mit rund 50.000 Wohnungen, die Hälfte davon in Österreich, ins Portfolio der Deutschen über. Der Name Buwog blieb. Buwog-Chef Daniel Riedl stieg im Mai 2018 in den Vonovia-Vorstand auf und ist für das Development-Geschäft und für Österreich zuständig.