Fusion zu Europas größtem Immokonzern nimmt Form an

Vonovia bietet für die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt mehr als 18 Milliarden Euro. Je Aktie will das Unternehmen 52 Euro zahlen. Einschließlich der Dividende für das Jahr 2020 winken den Anteilseignern des vor allem in Berlin vertretenen Unternehmens 53,03 Euro. Zusammen kommen die beiden einzigen Immokonzerne im deutschen Leitindex DAX auf einen Börsenwert von rund 48 Milliarden Euro und auf mehr als 550.000 Wohnungen im Wert rund 80 Milliarden Euro.

Analysten gehen davon aus, dass das Kartellamt wohl erneut grünes Licht für die Elefantenhochzeit geben wird. Der Grund: Der weitaus größte Teil der Mietwohnungen in Deutschland gehört dem Staat, Gemeinden oder privaten Vermietern. Angesichts limitierter Übernahmemöglichkeiten am Heimmarkt kaufte Vonovia zuletzt vor allem in Skandinavien zu. In Österreich, das als Wachstumsmarkt gilt, haben die Deutschen bereits die Buwog und die Conwert gekauft.