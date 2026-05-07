In Österreich ist die Steuer- und Abgabenlast bekanntlich hoch und in Zeiten der Budgetkonsolidierung und Sparpakete ist eine Steuersenkung auch kaum zu erwarten. Vergessen scheinen auch die vielen Polit-Ansagen aus dem Vorjahr, wonach geplant sei, die Vollzeit zu attraktivieren. Sprich steuerlich besser zu stellen, damit mehr Menschen von Teilzeitjobs auf Vollzeitstellen wechseln und sich der Schritt auch entsprechend positiv im Geldbörsel bemerkbar macht.

Die Agenda Austria hat auf Basis neuer, international vergleichbarer Steuerdaten der OECD berechnet, was eine Aufstockung auf Vollzeit in Österreich eigentlich bringt. Das zentrale Ergebnis lautet: Weniger als erhofft. Beispiel: Stockt eine 20-Stunden-Kraft ihre Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden auf, arbeitet sie um 50 Prozent mehr und verdient auch brutto um die Hälfte mehr. Netto bleiben aber nur 33,5 Prozent mehr übrig. Weil die Sozialversicherungsabgaben und die Lohnsteuer schneller steigen als das Bruttoeinkommen. Selbst in den Hochsteuerländern Schweden und Dänemark wären das um mehr als 44 Prozent mehr. Die vollen 50 Prozent mehr Netto bei 50 Prozent mehr Arbeit gibt es nur in Ungarn, das ein Flat-Tax-System hat. Während in Österreich ein progressives Steuersystem git, je mehr man verdient desto höher ist also die Steuer, bleibt der Steuersatz in Ungarn immer gleich hoch. Solch ein System kann sich Agenda-Ökonom Denes Kucsera auch für Österreich vorstellen, wie er zum KURIER sagte.