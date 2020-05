Angermeier neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen OÖ

Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen vom 5. Mai 2020 wurde Volkmar Angermeier offiziell als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ AG (RLB OÖ) gewählt. Der bisherige Vizepräsident des RLB OÖ-Aufsichtsrates löst damit Jakob Auer ab, der sich nach 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand verabschiedet. Dies gab die Bank am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Als Stellvertreter von Volkmar Angermeier wurden Roman Braun, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Region Schwanenstadt, und Herbert Brandmayr, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels, gewählt.