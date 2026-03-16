Wirtschaft

500 Mio. Euro Volumen: voestalpine sichert sich zwei Großaufträge

Der heimische Stahlkonzern wird die Deutsche Bahn und die Schweizerische Bundesbahnen beliefern.
16.03.2026, 12:36

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FILE PHOTO: An illuminated logo of steelmaker Voestalpine stands in front of the steel plant Donawitz in Leoben

Zusammenfassung

  • voestalpine erhält zwei Großaufträge in Deutschland und der Schweiz mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro.
  • In Deutschland liefert voestalpine Schienen und Weichenkomponenten für Projekte wie den Hauptbahnhof Frankfurt und Hochleistungskorridore.
  • Mit den Schweizerischen Bundesbahnen wurde ein bis zu 20-jähriger Rahmenvertrag zur Digitalisierung des Streckennetzes inklusive Service- und Cybersecurity-Leistungen abgeschlossen.

Der Stahlkonzern voestalpine hat zwei Aufträge in Deutschland und der Schweiz an Land gezogen. 

Der Geschäftsbereich voestalpine Railway Systems bedient die Deutsche Bahn und die Schweizerische Bundesbahnen mit Lieferungen im Gesamtwert von 500 Mio. Euro. In Deutschland stellt der Konzern unter anderem Schienen und Weichenkomponenten bereit, in der Schweiz geht es um die Digitalisierung des Streckennetzes, wie die voestalpine am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Voestalpine profitiert von EU- und Effizienz-Maßnahmen

In Deutschland sollen heuer insgesamt mehr als 23 Mrd. Euro in die Modernisierung der Bahninfrastruktur investiert werden. Schienen und Weichenkomponenten der voestalpine kommen etwa beim Großumbau des Hauptbahnhofs Frankfurt und bei der Erneuerung der Hochleistungskorridore wie Hamburg-Berlin zum Einsatz. 

Weiters ist der Geschäftsbereich für Service-, Schulungs- und Instandhaltungsleistungen verantwortlich.

Voestalpine steigert Gewinn deutlich: Portfoliobereinigung abgeschlossen

Mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) hat die voestalpine aktuell einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren unterzeichnet. Dabei geht es um die weitere Digitalisierung des Streckennetzes. 

So werden etwa Achsenzählsysteme geliefert. Diese zeigen an, ob ein Gleisabschnitt frei oder belegt ist. Darüber hinaus wurde ein Servicevertrag für ein Wartungs- und Diagnosesystem sowie für Cybersecurity-Lösungen abgeschlossen.

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Agenturen, sif  | 

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