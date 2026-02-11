Voestalpine steigert Gewinn deutlich: Portfoliobereinigung abgeschlossen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Umstrukturierung beim börsennotierten Stahl- und Technologiekonzern voestalpine läuft. In den ersten drei Quartalen im Geschäftsjahr 2025/26 legte der Gewinn nach Steuern um 25,1 Prozent auf 259 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die Verkaufserlöse seien "aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen" im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent auf 11,1 Mrd. gesunken. Der Personalstand wurde um 3,8 Prozent auf weltweit 48.700 Beschäftigte verringert.

Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres davor von 968 Mio. auf 1 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 20,9 Prozent auf 473 Mio. Euro. Vor Steuern ging das Konzernergebnis um 46,5 Prozent auf 372 Mio. Euro nach oben. voestalpine: Porfoliobereinigung "großteils abgeschlossen" Ein strategischer Fokus des Konzerns bleibe weiterhin auf Effizienz und der Reorganisation von renditeschwachen Geschäftsbereichen. Die Umsetzung der bereits gestarteten Maßnahmen laufe plangemäß. Die voestalpine stelle ihren Bereich Automotive Components in Deutschland neu auf, "mit dem Ziel, den Automobilzulieferbereich der Metal Forming Division langfristig abzusichern". Die High Performance Metals Division konzentriere ihr Produktportfolio auf das technologisch anspruchsvolle Segment der Hochleistungswerkstoffe.