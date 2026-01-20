Voestalpine-Chef: Ohne Reformen droht weitere Industrie-Abwanderung

Voestalpine-Konzernchef Herbert Eibensteiner mahnt rasche Strukturreformen und verlässliche Rahmenbedingungen für die Industrie ein. Ansonsten werde sich die schleichende Deindustrialisierung und damit der Wohlstandsverlust in Österreich weiter fortsetzen, sagte Eibensteiner am Montagabend in einem Hintergrundgespräch. Konkret forderte er einmal mehr leistbare Energie, schnellere Genehmigungen sowie die Unterstützung durch die österreichische Regierung in Brüssel bei der Umsetzung von "Reparaturen" beim CO 2 -Grenzausgleichssystem CBAM und der Verlängerung der CO 2 -Freizertifikate. Pragmatische Umsetzung der Maßnahmen nötig Zwar begrüßte Eibensteiner, dass Industriepolitik, Wettbewerbsfähigkeit und Energiepreise nun stärker in den Fokus rücken. Entscheidend sei aber eine rasche und pragmatische Umsetzung. "Andernfalls droht eine weitere, dramatische Abwanderung der europäischen Industrie und damit ein dauerhafter Verlust von gut bezahlten Arbeitsplätzen", sagte er.

Eibensteiner: Temporäre Beihilfen reichen nicht Als Schritte in die richtige Richtung nannte er unter anderem die Verlängerung der Strompreiskompensation, einen befristeten Industriestrompreis sowie Verfahrensbeschleunigungen bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Temporäre Beihilfen könnten strukturelle Maßnahmen jedoch nicht ersetzen, zentral seien unter anderem "CBAM-Reparaturen" (Carbon Border Adjustment Mechanism) und eine Verlängerung der CO 2 -Freizertifikate.