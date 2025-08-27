Rund ein Jahr nach dem Verkauf an den deutschen Finanzinvestor Mutares wird der bis dahin zur Linzer voestalpine gehörende Stahlhersteller Buderus Edelstahl zerschlagen. Das deutsche Stahlwerk in Wetzlar soll bis Ende Oktober geschlossen werden, wie der neue Eigentümer mitteilte. Betroffen davon seien 450 der rund 1.120 Arbeitsplätze von Buderus Edelstahl, sagte ein Mutares-Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet. Für die beiden Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und mechanische Bearbeitung einschließlich der Wärmebehandlung sei der Verkauf an die Georgsmarienhütte (GMH) Gruppe mit Sitz in der gleichnamigen Stadt in Niedersachsen vereinbart worden. Die Transaktion soll im vierten Quartal vollzogen werden.

Der Geschäftsbereich Gesenkschmiede werde zudem angesichts der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie an die ebenfalls zu Mutares gehörende FerrAl United Group verkauft. Der Automobilzulieferer bietet Schmiede- und Gussteile, bearbeitete Komponenten und Baugruppen und betreibt nach Angaben des Mutares-Sprechers bereits sechs Gesenkschmieden. Durch die Verkäufe könnten voraussichtlich rund 670 Arbeitsplätze am Standort gesichert werden, erklärte Mutares. Von voestalpine übernommen Die Beteiligungsgesellschaft hatte Buderus Edelstahl mit damals rund 1.130 Beschäftigten im Oktober vergangenen Jahres vom börsennotierten Stahl- und Technologiekonzern voestalpine übernommen. Bereits seinerzeit zeichneten sich personelle Einschnitte bei Buderus Edelstahl ab. Seither seien bereits Fortschritte bei der Optimierung von Fertigungsprozessen erzielt worden, erklärte Mutares nun. Mit dem Verkauf an die GMH Gruppe sollten weitere nötige Transformationsschritte umgesetzt werden.