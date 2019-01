Vienna Airport: Flieger sollen pünktlicher starten - derzeit

Der Flughafen Wien (25.000 Beschäftigte) bastelt an seinem weiteren Höhenflug. Konnten im Vorjahr erstmals 27 Millionen Passagiere in Wien-Schwechat abgefertigt werden, so soll im Jahr 2030 die Schallmauer von rund 40 Millionen Fluggästen erreicht werden. Vor allem die Austrian Airlines und die Billigflieger Eurowings/ Germanwings und Easyjet haben das Wachstum befeuert.

Angesichts der Air Berlin-Pleite (2017) war eigentlich mit Turbulenzen zu rechnen. „Wir waren selbst von dieser Entwicklung überrascht“, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. „Es ist uns gelungen, die Situation zu nutzen.“ Neben der britischen Airline Easyjet haben auch die Ryanair-Tochter Laudamotion, die spanische Level und die ungarische Wizz Air ihre Basen in Wien. Tragen die Low-Cost-Carrier derzeit zu einem Viertel des Passagieraufkommens in Wien bei, so soll ihr Anteil bei den Reisenden künftig auf fast ein Drittel steigen.